Спасти малину от вредителей: какие народные средства способны творить чудеса

Малину любят не только лакомки, но и вредители. Как с ними бороться, чтобы не потерять урожай?

Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" советует против тли использовать настой табака, цветки и листья ромашки. Для этого 1 кг высушенных (либо 3 кг зеленых) цветков и листьев ромашки залить 10 л горячей воды, настаиватьполсуток, процедить.

Перед опрыскиванием развести с водой в соотношении 1:5, добавить 20 гр. тертого мыла.

Из табачной крошки готовят раствор а соотношении 1: 10 (залить горячей водой), выдержать сутки, развести с водой в соотношении 1:2.

Против тли можно использовать отвар древесной золы: 300 г вещества залить кипятком, кипятить 20 минут. Потом дать отстояться, процедить. И долить 10 л воды для опрыскиванияе.

Против тлей, медяниц и плодовых клещей эффективен отвар горчака розового. Стебли растения нужно заготавливать в период цветения. На 10 л воды - 1 кг измельченных сухих стеблей, кипятить полчаса.

Дать отвару отстояться, процедить, добавить 20-30 г мыла для прилипаемости. Вредители погибнут через сутки после обработки.

Еще один вариант - отвар из стеблей тысячелистника. Его тоже надо собрать в период цветения. Для приготовления раствора 800 гр. сухих (или 2,5 кг свежих) измельченных стеблей и листьев залить 10 л воды, варить полчаса.

Дать настояться и остыть, процедить. Перед употреблением добавить 20 гр. мыла.

Против тлей, медяниц и плодовых клещей хорошие результаты дает и настой из шелухи лука и чеснока. 150-200 гр. вещества залить 10 л воды и настаивать 5 дней, потом процедить и опрыскать малину.