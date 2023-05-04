Space News: NASA не хватает плутония для исследования планеты Уран

Плутоний используется в радиоизотопных термоэлектрогенераторах, которые обеспечивают питание космических аппаратов.

Их можно заменить только солнечными батареями, которые не работают при наличии облаков и в отдаленных частях Солнечной системы.

Единственный способ получения плутония-238 предусматривает использование ядерного реактора, а мощность производства ограничена.

Сейчас NASA работает с американским Министерством энергетики, пытаясь найти способ обеспечить достаточное количество Урана для запуска миссий на Плутон в конце 2020-х годов.