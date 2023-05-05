Садоводы рассказали, как правильно высаживать нарциссы весной

Для цветов подойдет легкий и питательный грунт. Клумбу нужно разместить в хорошо освещенном месте, защищенном от сквозняков.

Перед высадкой луковицы нужно 3 недели залить в холодильнике, а затем на полчаса поместить в раствор марганцовки.

Размер лунки должен соответствовать тройному размеру луковицы. Между растениями нужно оставить около 20 см.

Под почвосмесью лучше разместить дренаж. Луковицы кладут ростками верхи и присыпают землей, а затем почву хорошо увлажняют.

Для сохранения влаги в грунте его рекомендуется мульчировать. Это также поможет защитить нарциссы от возвратных заморозков.