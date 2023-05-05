Небывалый урожай картофеля: опытные дачники раскрывают секреты

Еще с осени землю нужно перекопать вместе с навозом и компостом на глубину не более 5 см, а также внести удобрения.

Семенной фонд также закладывается осенью. Сначала картофель должен полежать 10 дней на солнце.

Весной клубни снова достают и проращивают в условиях повышенной влажности до появления ростков в 3 см.

Картофель сажают рядами, предварительно разрыхлив землю и проделав канавки глубиной 10 см.

После появления ростков примерно в 7 см кусты окучивают. Питательные добавки можно использовать до всхода зелени.