Небывалый урожай картофеля: опытные дачники раскрывают секреты

Еще с осени землю нужно перекопать вместе с навозом и компостом на глубину не более 5 см, а также внести удобрения.
Семенной фонд также закладывается осенью. Сначала картофель должен полежать 10 дней на солнце.
Весной клубни снова достают и проращивают в условиях повышенной влажности до появления ростков в 3 см.
Картофель сажают рядами, предварительно разрыхлив землю и проделав канавки глубиной 10 см.
После появления ростков примерно в 7 см кусты окучивают. Питательные добавки можно использовать до всхода зелени.
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