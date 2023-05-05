Посадите это растение рядом с картофелем, чтобы избавиться от колорадского жука

Бороться с ним можно с помощью химикатов, но ведь все хотят получить экологически чистый урожай.

Другой способ – собирать насекомых руками. Правда, это не очень приятно и отнимает много времени.

Но можно посадить рядом с картофелем растение, которое легко отпугнет от грядок колорадского жука.

Это пижма, которая обладает выраженным ароматом. Именно его не переносят насекомые, поэтому спешат убраться подальше от грядок.

Пижме не нужен особый уход, это неприхотливое растение, которое прекрасно развивается в любом климате.