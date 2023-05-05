Песков обвинил США в причастности к нападению БПЛА, Белый дом обвинил Пескова во вранье

Перед этим, 4 мая, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, выступил с обвинением в адрес Вашингтона.

Он утверждал, что Россия прекрасно знает, что "решения о таких терактах принимаются в Вашингтоне", а руководство Киева "просто выполняет эти решения".

Указав, что Вашингтон стоит за нападением на Кремль, Песков при этом не предъявил никаких доказательств.

В ответ на такие заявления Пескова Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, обвинил пресс-секретаря Кремля во вранье:

Песков просто врёт, в чистом виде.

Также Кирби в очередной раз повторил, что в Вашингтоне не приветствуют военные действия Украины за пределами ее территории.

Об этом, по словам Кирби, Белый дом четко и ясно уже предупреждал Киев "публично и в частном порядке".