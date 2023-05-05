Разведка США предупреждает об изменении миропорядка со стороны России и Китая

Директор военной разведки Скотт Берриер, выступая на слушаниях в Конгрессе США, сослался на конфликт на Украине, «военную уверенность Китая» в Индо-Тихоокеанском регионе, «беспрецедентное количество запусков северокорейских ракет» и «действия Ирана против сил США на Ближнем Востоке» в качестве примеров таких изменений.
Координатор разведки Аврил Хейнс в связи с событиями на Украине предупредила, что перспективы уступок со стороны Москвы в настоящее время невелики.
Этого можно ожидать только в том случае, если внутренние слабости изменят мышление главы Кремля Владимира Путина.
Однако маловероятно, что Россия сможет провести в этом году крупную наступательную операцию, заключили эксперты.