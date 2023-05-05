Тля исчезнет навсегда: какие эффективные способы борьбы с нею предлагают опытные дачники

Как избавить свой сад и огород от тли? Прежде всего важно удалить с участка сорняки. Дело в том, что сорная трава, особенно осот и лебеда, - перевалочная база для тли.

Оптимально окружить кусты смородины бархатцами. Это не просто красиво: такие цветы очень не любят вредители.

Не будет лишним и обработать смородину. Химических препаратов существует множество, однако большинство предпочитает все же экологические средства борьбы с вредителями. Одни из самых эффективных - табачная пыль и хозяйственное мыло.

Пыль может работать сама по себе - ее резкий запах очень неприятен вредителям. К тому же мелкие частицы забивают дыхательную систему тли, и она дышит с большим трудом.

Перед применением куст смородины надо смочить водой, тогда пыль лучше прилипнет и останется на листьях. Примерный расход – около 500 гр. табачной пыли на одно растение.

Но более эффективно приготовить раствор на основе хозяйственного или зеленого мыла. Обработать тщательно - как внешние, так и внутренние стороны листьев.

Мыло покроет тело тли пленкой, и вредитель задохнется. Если после этого посыпать табачной пылью, шансов у тли не останется вообще. Нужно выдержать достаточно высокую концентрацию: 300 гр. на 10 л воды.

Еще более эффективно действует дегтярное мыло. Его на ведро воды даже нужно меньше - 100 гр. на ведро воды.

Через три дня обработку повторить, чтобы вредитель не вернул свои позиции. В целом потребуется минимум 3-4 обработки, чтобы избавиться от тли навсегда.

Если народные средства все же не помогли, можно применить биологические препараты Битоксибациллин, Фитоверм (по инструкции).