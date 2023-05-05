Повысить урожай и избавить от вредителей: луковая шелуха на огороде творит чудеса

Луковая шелуха - ценнейшее вещество для сада и огорода. Не случайно опытные дачники собирают его всю зиму.

Отвар шелухи убивает вредных микробов в почве и питает растения полезными веществами. Он также стимулирует активный рост культур и повышает иммунитет к болезням и вредителям. Как использовать это вещество?

Для огурцов

Если пожелтели листья растения, нужно сделать для лечения специальный раствор: 2 пригоршни шелухи залить 10 л воды, кипятить 5 минут. Потом дать настояться, процедить и разбавить - из расчета 2:10. Опрыскать утром.

Против паутинного клеща

Против этого вредителя поможет настой из 200 г шелухи и 10 л воды. Дать настояться 4-5 дней, процедить. Опрыскать не менее 3 раз через день.

Против тли

Для приготовления действенного средства нужно ведро наполовину наполнить шелухой, доверху долить кипятком. Настоять сутки, процедить. Перед использованием разбавить водой 1:2.

Для хранения фруктов

Луковая шелуха удлиняет сроки хранения фруктов. Для этого ею нужно просто переложить яблоки или груши, заложенные на хранение.