Дибров, уволенный с Первого канала, появится в новом проекте

Известный в России ведущий ТВ Дмитрий Дибров оставил пост ведущего проекта "Кто хочет стать миллионером?" по настоянию руководства Первого канала. Сменила шоумена в этом качестве исполнительница Юлиана Караулова.

К счастью, надолго Дибров без работы не остался.

Его супруга Полина порадовала новостью в социальных сетях о том, что возлюбленный уже нашел новую работу. Пару пригласили как экспертов тура по Намибии в течение 10 дней.

В Африку с ведущим и женой отправились и их наследники: Александр, Федор и Илья.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что Дибров больше не появится в эфире "Кто хочет стать миллионером?". Проекту звезда экрана отдал более 15 лет.