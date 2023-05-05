Листья груши стали ржавыми: какова причина и как это исправить

Листья на груше покрылись ржавыми пятнами и стали опадать, а в конце лета на обратной стороне листьев появились выросты в виде рожек? Что это за недуг?

Он называется ржавчиной, а провоцирует появление такой болезни патогенный грибок. Он появляется там, где груша соседствует с можжевельником, на котором зимует грибок. Весной патогены разносит ветром на несколько метров, и они поражают молодые листья, а иногда и плоды.

Усиливают такую ситуацию затянувшиеся дожди, повышенная влажность воздуха.

Если болезнь проявляется из года в год, груша может погибнуть. Как ее защитить от такой напасти? Учитывая, что источником заражения является можжевельник, лечить надо оба растения.

Специальных средств при этом нет. Но можно использовать такие фунгициды, как Бенлат, Фундазол, Байлетон. Либо - бордоскую жидкость и другие препараты широкого спектра действия, применяемые для борьбы с паршой и мучнистой росой.

Обрабатывать весной перед цветением груши и после него, осенью - в конце августа-сентябре.