Ошибки, допускаемые дачниками при пересадке помидоров в открытый грунт или теплицу

Итак, что огородники делают неправильно, занимаясь стандартной процедурой пересадки. Из-за этих ошибок вся рассада может погибнуть.

Ранние сроки

Если поторопиться с высадкой, можно потерять растения. Высаживать рассаду надо при прогреве почвы до +12 градусов. В холоде саженцы не будут расти и развиваться, а при заморозках могут и погибнуть.

Плотная посадка

Если огород небольшой, не пытайтесь сэкономить место, плотно сажая томаты. Это плохо закончится. Лучше посадить меньше, но дав растениям свободу, тогда и урожая будет больше. Рекомендуемое расстояние между саженцами томатов - не меньше 50 см. Близкая посадка чревата болезнями и атаками вредителей.

Повышенная сырость

Обильное переувлажнение грозит загниванием, грибком. Если вода при поливе попадет на листочки, может случиться солнечный ожог - за этим надо следить.