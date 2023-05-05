Дачный эксперт научил, как выращивать пышный, сочный, ароматный укроп - есть одна подкормка

Укропу не нужно много внимания, он достаточно непритязателен, но если вы хотите получить идеальный урожай, то надо немного постараться.
Дайте укропу грядку с питательным грунтом, насыщенным перегноем или компостом, поливайте регулярно и умеренно. Тогда ароматная травка будет расти на славу.
Не менее важно позаботиться о правильных подкормках.
Можете вносить привычные средства: нитрат аммония или сульфат калия для быстрого роста, гумат галия или натрия для лучшего поглощения питания.
Но, пожалуй, самое хитрое средство, которое позволит добиться наилучшего результата и вырастить шикарную зелень, это простой крапивный настой.
В нем есть и калий, и азот, и железо - все что нужно укропу.
Готовим так: свежие или засушенные листики заливаем кипятком, настаиваем несколько часов. Готовый раствор разбавляется.
На 10 л воды берем литр концентрата. Крапивной водичкой поливайте землю вокруг укропа.
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