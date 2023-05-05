Чеснок для ухода за комнатными растениями: полезные советы цветоводов

Чеснок может защитить комнатные растения от заболеваний, паразитов, гнили. Также он способен хорошо повлиять на рост и обильное цветение.

Если вам нужно победить тлю, паутинного клеща, щитовку, вкопайте в грунт пару долек чеснока. А лучше порезать его на кусочки и распределить по горшку равномерно.

Заглубляем примерно на 2-3 см. После этого землю хорошо проливаем. Оставляем чеснок в земле на 2 недели, после этого достаем и выбрасываем.

Иначе он спровоцирует гнилостные процессы и развитие плесени.

Чесночный настой может предупредить или помочь побороть грибковую или бактериальную инфекцию. Например, он эффективен при фитофторе, серой гнили, мучнистой росе.

Измельчаем зубчик, добавляем его в литр воды. Держим настой сутки, потом процеживаем. Опрыскивать растения можно каждые 3-5 дней.

Еще один способ применения чеснока с пользой для домашних растений - подмешивание его к удобрениям.

Так цветы будут устойчивы к стрессам, укрепят иммунитет, будут лучше расти, дольше и ярче цвести.