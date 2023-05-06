Чем подкормить чеснок в мае, чтобы листья не желтели до осени

В карбамиде и мочевине азот содержится в той форме, которая хорошо усваивается растениями. Удобрения нужно разводить водой и поливать грядки.

В аммиачной селитре содержится азот, который не только быстро усваивается, но еще и долго действует.

После полива раствором этих удобрений чеснок будет полностью обеспечен питанием две-три недели.

Можно воспользоваться аптечным нашатырным спиртом 10%. Его необходимо развести в воде и полить растения из лейки.

В сульфате аммония присутствуют азот и сера, которая улучшает усвоение питательных веществ растениями и защищает их от гнили.