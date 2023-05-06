Волшебный раствор для небывалого урожая клубники

Удивительные результаты дает подкормка из 250 г золы на ведро воды с добавлением марганцовки и борной кислоты (по 2 г).

Раствор перемешивают и опрыскивают им клубнику. Это необходимо делать вечером, чтобы листья не получили ожог на солнце.

В самом начале цветения клубники нужно растворить 5 г борной кислоты в ведре воды и опрыскать растение.

Но необходимо помнить, что такой состав можно использовать только один раз за сезон, иначе можно нанести вред растению.