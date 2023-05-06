Сохнет клубника: что делать, чтобы не потерять урожай

Чаще всего клубника сохнет, когда на улице очень жарко, а дождя нет в течение нескольких дней.
Растение любит солнечный свет, но все же его лучше слегка притенить с помощью тканевой сетки или белого материала.
Такая защита необходима только в дневное время и только при условии очень жаркой погоды.
Хорошим средством от перегрева почвы считается мульчирование. В этом случае влага будет медленнее испаряться.
Во время цветения в жару клубнику нужно поливать раз в 3 дня. В период плодоношения полив необходим раз в неделю.
Клубника также может сохнуть от недостатка питательных веществ. В этом случае помогу удобрения с азотом и калием.
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