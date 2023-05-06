Карл III официально коронован в Вестминстерском аббатстве Британии

Днём субботы, 6 мая, журналисты британского телеканала Sky News сообщили, что Карл III стал королём Британии, пройдя церемонию коронации в здании Вестминстерского аббатства. Корону на голову новоиспечённого монарха водрузил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

После того, как на голове Карла III оказалась корона святого Эдуарда по всему Лондону разнеслись звуки оружейного салюта, а до этого королю вручили скипетр с наконечником в форме креста, державу, кольцо суверена и скипетр с голубем. Характерно, что во время церемонии британская столица столкнулась с масштабными акциями протеста.

В частности, на митинги вышли представители движения антимонархистов, а также участники организаций Republic и Just Stop Oil, десятки членов которых были задержаны местными правоохранителями, заступившими на усиленное дежурство в связи с рисками возможных беспорядков.

Репортёры периодического издания The Guardian рассказали, что на территории Трафальгарской площади в эти минуты находится порядка двух тысяч радикально настроенных политических активистов, которые протестуют против коронации Карла III и прибегают к незначительным провокациям в адрес полицейских.

Коронация Карла III стала возможной после гибели королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября прошлого года в окружении членов своей семьи.