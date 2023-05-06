ТОП-5 цветов для дачи, которые не придется сажать каждый год

На даче можно посадить календулу, которая будет цвести каждый год. Ей хорошо и в тени, и на солнце. А еще календула уничтожает возбудителей грибковых заболеваний в почве.

Портулак – стелющийся суккулент высотой до 20 см. Его цветы бывают желтыми, белыми, розовыми и оранжевыми.

Консолида Аякса или просто шпорник может быть высокорослым или низкорослым, прекрасно растет на любой почве и в любых условиях, не боится морозов.

Вербена высокая хорошо себя чувствует на солнце и в тени, главное – обеспечить ей обильный полив.

Название Нигеллы Дамасской переводится как «любовь в тумане». Она прекрасно подойдет для создания композиций их сухоцветов.