ТОП-5 цветов для дачи, которые не придется сажать каждый год

На даче можно посадить календулу, которая будет цвести каждый год. Ей хорошо и в тени, и на солнце. А еще календула уничтожает возбудителей грибковых заболеваний в почве.
Портулак – стелющийся суккулент высотой до 20 см. Его цветы бывают желтыми, белыми, розовыми и оранжевыми.
Консолида Аякса или просто шпорник может быть высокорослым или низкорослым, прекрасно растет на любой почве и в любых условиях, не боится морозов.
Вербена высокая хорошо себя чувствует на солнце и в тени, главное – обеспечить ей обильный полив.
Название Нигеллы Дамасской переводится как «любовь в тумане». Она прекрасно подойдет для создания композиций их сухоцветов.
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