Дачница со стажем научила одной хитрости, чтобы свекла росла крупной и сладкой, и без всякого ухода

Итак, хитрость в том, что свекла отлично растет и дает отменные корнеплоды с улучшенными характеристиками только в тени. На солнце показатели урожая будут намного хуже.

Если же все места даже в тени у вас на огороде уже заняты, выход найти все-таки можно.

Посадите свеклу рядом с капустой, точнее на одной грядке с ней. Подрастающие капустные листы будут хорошо затенять свеклу.

Получите шикарный свекольный урожай, вкусный, сочный, с большими плодами. При этом удастся сэкономить место на участке.

Свекле для роста нужен сульфат натрия, он же повышает урожайность и способствует долгому хранению корнеплодов и их особенной сахаристости.

Капусте сульфат натрия тоже полезен, она быстро набирает массу и реже болеет килой.

Таким образом растения составляют замечательный тандем, а свекла растет без ухода, потому что ей хватает тех мер, которые проводится на капустной грядке.