Дачники раскрыли секрет опрыскивания смородины для уничтожения вредителей навсегда

Для приготовления такого средства нужно налить в пластиковое ведро теплую воду и растворить в нем соду.

Пропорция должна быть следующей: 2 ст.л. соды на 1 л воды. Туда же добавляется немного жидкого мыла.

Раствор заливают в опрыскиватель и обрабатывают кусты смородины утром или вечером. На одно растение уйдет 3-4 л раствора.

После опрыскивания смородину нельзя поливать на протяжении 12 часов. Состав поможет избавиться не только от вредителей, но и от грибковых заболеваний.