Дачники поделились рецептом эффективной подкормки для клубники

Для приготовления эффективного средства понадобятся простые и недорогие компоненты: йод, борная кислота, нашатырный спирт и марганцовка.

Трель 10-литрового ведра нужно заполнить горячей водой и растворить в ней по 0,5 ч.л. борной кислоты и марганцовки.

Ведро необходимо долить холодной водой до верха и добавить 15 капель йода, а также 2 ст.л. нашатырного спирта.

После тщательного перемешивания раствор полностью готов к применению. Использовать его нужно сразу.

Под каждый куст клубники следует вылить по 0,5 л состава. Подкормка вносится через 3-4 часа после полива.