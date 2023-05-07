Насыпьте это в лунку, чтобы капуста выросла плотной и крупной

Лунки для посадки следует готовить заранее. В них нужно насыпать перегной и 1 ст.л. яичной скорлупы.

Туда же добавляются по 1 ч.л. горчицы и суперфосфата. Скорлупу необходимо тщательно измельчить.

В подготовленные лунки высаживают рассаду, а затем мульчируют ее перегноем. Поливать капусту нужно раз в три дня.

Если надвигаются заморозки, растения необходимо накрыть. Для этого можно воспользоваться обрезанными пластиковыми бутылками.