Дачники рассказали, как вырастить сладкую свеклу с помощью обычной соли

Семена выкладывают в предварительно сделанные бороздки глубиной до 4 см и поливают теплой водой.

Когда растение взойдет, его следует проредить, оставив между ростками примерно по 10 см для крупного сорта и по 7 – для среднего.

После этого можно приступать к подкормке. В 10-литровом ведре воды нужно растворить 1 ч.л. соли и добавить 2 стакана золы.

После перемешивания раствор можно использовать для полива свеклы. Через 2 недели желательно провести подкормку раствором из 10л воды и 2 г борной кислоты. Такой состав используется для опрыскивания.