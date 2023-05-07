Российский истребитель перехватил польский самолет

Министерство обороны Румынии заявило в субботу, что польский пограничный самолет выполнял обычный рейс Frontex в пятницу, когда его перехватил истребитель Су-35, совершавший неоднократные «агрессивные и опасные маневры».

Инцидент произошел «в международном воздушном пространстве над Черным морем», примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

Румынские и испанские ВВС были приведены в «предварительную боевую готовность» согласно доктрине НАТО.

Однако польскому экипажу удалось благополучно приземлиться после того, как машина «изначально потеряла высоту» и «имела серьезные проблемы с управлением», заявили в Минобороны в Бухаресте.

«Этот инцидент является еще одним свидетельством провокационных действий Российской Федерации в Черном море», — заявил Бухарест.

Напомним, что небо над Украиной закрыто для полетов после начала украинского конфликта.