Российский истребитель перехватил польский самолет

Министерство обороны Румынии заявило в субботу, что польский пограничный самолет выполнял обычный рейс Frontex в пятницу, когда его перехватил истребитель Су-35, совершавший неоднократные «агрессивные и опасные маневры».
Инцидент произошел «в международном воздушном пространстве над Черным морем», примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.
Румынские и испанские ВВС были приведены в «предварительную боевую готовность» согласно доктрине НАТО.
Однако польскому экипажу удалось благополучно приземлиться после того, как машина «изначально потеряла высоту» и «имела серьезные проблемы с управлением», заявили в Минобороны в Бухаресте.
«Этот инцидент является еще одним свидетельством провокационных действий Российской Федерации в Черном море», — заявил Бухарест.
Напомним, что небо над Украиной закрыто для полетов после начала украинского конфликта.