Девять человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

Несколько раненых до сих пор находятся в больнице, по меньшей мере трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, офицер, который в это время занимался чем-то другим, услышал выстрелы в торговом комплексе в субботу днем. Он немедленно вмешался, задержал подозреваемого в стрельбе и «обезвредил его».

Сообщается, что преступник действовал в одиночку, мотивы преступления пока не ясны.

Губернатор Техаса-республиканец Грег Эбботт в письменном заявлении назвал этот поступок «невыразимой трагедией».