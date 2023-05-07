Съемки нового сезона «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

10:28 2023-05-07

Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложены в связи с забастовкой сценаристов в США.

Об этом сообщили братья Даффер, которые являются авторами проекта. По их словам, производство отложено на неопределенный срок.

Съемки пятого сезона сериала планировалось начать в июне этого года. В новые серии должны попасть идеи, которые не вошли во второй сезон.

Авторы проекта также признались, что действие очередной части «Очень странных дел» будет происходить в 1990-е годы.

Забастовка американских сценаристов началась 2 мая. Причиной стало отсутствие договоренности с киностудиями по поводу оплаты переработок.

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