Нелли Кобзон заявила, что модельер Зайцев сам виноват в разрыве отношений с сыном и внучкой

В том, что старость модельера Вячеслава Зайцева была одинокой, вдали от семьи, кутюрье виноват сам. Такое заявление в интервью КП сделала вдова Иосифа Кобзона Нелли.

Мастер ушел из жизни неделю назад в возрасте 85 лет. Отношения со своим единственным сыном Егором Зайцев так и не наладил.

Похороны мэтра напомнили общественности о наследии модельера. Егор Зайцев решил похоронить звездного отца в подмосковном Щелково. По словам наследника, дизайнер жил там много десятилетий, там хотел быть предан земле.

Публика, которая считает, что Вячеслав Зайцев достоин быть похороненным на Троекуровском или Новодевичьем кладбище, осудила Егора. Но подруга семьи Нелли Кобзон полагает, что здесь не все однозначно.

Это жизненная драма. Слава, наверное, во многом виноват сам. У него с сыном всегда были сложные отношения. И проблема отцов и детей у них стояла остро. Он хотел передать дела Дома моды внучке Марусе, но потом поссорился и с ней. У Вячеслава непростой характер - как и у большинства творческих людей, — сказала она.

Нелли Кобзон считает: если бы дети поддерживали отца, судьба Дома моды могла быть более успешной. Зайцев - талантливый художник, но полностью лишен предпринимательской жилки.

По словам жены знаменитого певца, трудно сказать, сам дизайнер развалил свой бизнес, либо здесь виноваты подчиненные, но Дом моды прогорел. И больного Зайцева прихлебатели начали таскать по мероприятиям, как куклу.

Я была на дне его рождения год назад. Встреча оставила грустное впечатление, — поделилась подруга кутюрье.

Егор Зайцев не раз высказывался об алчности помощников отца, отмечает 5-tv.ru. Сын кутюрье не стеснялся назвать имена людей, которые, по его мнению, открыто грабили модельера и наживались на его бедах.