Дачный эксперт рассказал, почему нельзя применять яичную скорлупу на даче для всех растений подряд

Это все хорошо и замечательно, домашние отходы со стола могут легко превратиться в полезную подкормку для растений. Но использовать ее бездумно не стоит.

К каждой огородной культуре требуется свой подход.

Яичная скорлупа действительно полезна для дачи, она прекрасно защищает посадки от слизней и улиток.

Обрадуются такой подкормке свекла, горох, кабачок, земляника садовая, фасоль, огурец и не только. Но вот некоторым растениям удобрение из скорлупы яиц лучше не предлагать.

В ней много кальция, который раскисляет почву. Это может не понравиться растениям, которые любят расти в кислых грунтах.

Речь идет о крыжовнике, фиалке, щавеле, чернике, гортензии, гвоздике, клюкве, рододендроне, базилику.

Таких растений не очень много, но они есть, а "интересы" меньшинства в огородном сообществе тоже надо учитывать.