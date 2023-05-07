Как избавиться от морковной и луковой мухи на все лето: секреты опытных дачников

Существуют разные способы борьбы с вредителем, но одним из самых эффективных считается использование горчичного жмыха.

Его вносят в почву при перекопке осенью или весной. Можно также использовать жмых под посев растений, насыпав прямо в борозды.

После такой подкормки морковь и лук не только надежно защищены от вредителей, но и получают полезные вещества.

В результате корнеплоды вырастают крупными, не имеют повреждений, а луковые стрелки долго не желтеют.