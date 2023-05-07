Пять запретных тем, на которые нельзя разговаривать с китайцами

Жители Поднебесной не любят говорить о политике, о ситуации в стране, особенно с иностранцами. А говорить о властях КНР в негативном ключе и вовсе крайне нежелательно.

Не стоит затрагивать тему отношений между Китаем и Японией, поскольку воспоминания о японо-китайской войне еще достаточно свежи.

Не рекомендуется раскрывать свой уровень дохода в беседе с китайцами, поскольку многие иностранцы здесь зарабатывают больше местных жителей, а тех это раздражает.

Тема-табу – погода, точнее, ее прогноз. В Китае погоду предсказывает священная черепаха, поэтому ни один местный житель не станет противопоставлять себя ей.

Вопросы религии обсуждать не запрещено, но бесполезно. Большинство китайцев относится к церквям и храмам как достопримечательностям.