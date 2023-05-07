Опытные дачники рассказали, что нужно делать со смородиной при появлении первых листьев

При таком раннем опрыскивании в ягоды не попадут вредные компоненты, единственным исключением являются препараты с медью.
На этой стадии кусты можно опрыскать Карбофосом, Актарой, Актелликом, Вертимеком или Искрой-М.
При этом необходимо использовать защиту: очки, маску и специальную одежду, а сам раствор готовить на улице, а не в помещении.
Раствор впитается в листья, начнет циркулировать по всему растению и уничтожит несколько поколений вредителей сразу.
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