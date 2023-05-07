Ученые Северо-Западного университета выяснили, что антидепрессанты продлевают репродуктивное здоровье женщин

Исследование самок червей и плодовых мушек показали, что такие препараты могут улучшать качество яйцеклеток.
Компоненты антидепрессантов сократили проявление хромосомных аномалий и оздоровили яйцеклетки.
Ученые обнаружили нейроны, переключающие нейроны на улучшение репродуктивного здоровья.
Ученые считают, что это открытие может расширить возможности в борьбе с бесплодием за счет улучшения качества яйцеклеток.
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