Гастроэнтеролог Кашух рассказала, кому нельзя есть супы

По ее словам, особенно осторожными с такими блюдами нужно быть людям с заболеваниями ЖКТ.
Это касается, в первую очередь, наваристых супов с высокой калорийностью: харчо, борща, солянки.
Люди, страдающие гастритом, панкреатитом, энтероколитам или холециститом могут почувствовать себя хуже после такого блюда.
Им стоит выбирать диетические овощные супы с минимальным количеством жира, легкие грибные или фасолевые первые блюда.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__