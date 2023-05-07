Гастроэнтеролог Кашух рассказала, кому нельзя есть супы

По ее словам, особенно осторожными с такими блюдами нужно быть людям с заболеваниями ЖКТ.

Это касается, в первую очередь, наваристых супов с высокой калорийностью: харчо, борща, солянки.

Люди, страдающие гастритом, панкреатитом, энтероколитам или холециститом могут почувствовать себя хуже после такого блюда.

Им стоит выбирать диетические овощные супы с минимальным количеством жира, легкие грибные или фасолевые первые блюда.