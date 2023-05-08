Садоводы объяснили, как вырастить крупные пышные астры

00:31 2023-05-08

Чтобы вырастить крупные астры, нужно посадить рассаду за 1,5-2 месяца до высадки в открытый грунт.

После посева семян емкость необходимо накрыть и поставить в теплое место. При появлении ростков емкость открывают.

После появления всходов проводится пикировка. Необходимо использовать стерильный грунт или торф в брикетах.

Секрет крупных астр заключается в особом способе пикировки, которую нужно проводить трижды. 

Первая пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев, вторая и третья – после заполнения тары корнями.

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