Садоводы объяснили, как вырастить крупные пышные астры

После посева семян емкость необходимо накрыть и поставить в теплое место. При появлении ростков емкость открывают.
После появления всходов проводится пикировка. Необходимо использовать стерильный грунт или торф в брикетах.
Секрет крупных астр заключается в особом способе пикировки, которую нужно проводить трижды.
Первая пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев, вторая и третья – после заполнения тары корнями.
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