Садоводы объяснили, как вырастить крупные пышные астры

После посева семян емкость необходимо накрыть и поставить в теплое место. При появлении ростков емкость открывают.

После появления всходов проводится пикировка. Необходимо использовать стерильный грунт или торф в брикетах.

Секрет крупных астр заключается в особом способе пикировки, которую нужно проводить трижды.

Первая пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев, вторая и третья – после заполнения тары корнями.