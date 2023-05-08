Альфонс Габриэль Капоне гангстер из Чикаго, который ввел в обычный мир множество новшеств

Именно там, после драки в баре, у него на лице появился шрам. Прозвище "Лицо со шрамом", ставшее культовым, навсегда закрепилось за преступником, хотя он терпеть не мог, когда его так называли.

В Чикаго изначально Капоне работал на известную банду в качестве вышибалы. Он был достаточно крепким человеком, поэтому мог угрожать физической расправой кому угодно.

При этом, он не был глупым. Именно Капоне разработал схему, которую в современном мире называют "отмывание денег". Он легализовал незаконно полученные деньги при помощи... открытия прачечных.

Несмотря на множество преступлений, поймать Аль Капоне не могли долгое время: он умел запугивать, умел найти везде "нужных" людей. И только спустя много лет он был арестован за уклонение от уплаты налогов.

Он был приговорен к 11 годам тюрьмы. Во время заключения у бандита обнаружили запущенный сифилис, который было невозможно вылечить.

После его смерти банда распалась, однако, о жесткости Аль Капоне до сих пор ходят легенды.