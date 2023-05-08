Знатоки предложили эффективное средство от клещей без химии

11:30 2023-05-08

Многие реппеленты от клещей содержат вредные химические соединения, которые раздражают животных и при невнимательном обращении могут навредить детям.

Эксперты советуют использовать простое и безвредное средство - настойку на основе чайного дерево.

Аромат этого растения отпугнёт вредоносных насекомых, а животные и дети воспримут его с комфортом.

Для приготовления настоя достаточно растворить в 50 мл воды 10-15 капель эфирного масла чайного дерева.

Получившуюся смесь перемешивают и затем наносят на открытые места или одежду, а в случае с животными пропитывают места недоступные для аылизывания.

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