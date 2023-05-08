Знатоки предложили эффективное средство от клещей без химии

Седокова рассказала о голом Витасе, развлекавшемся с одной из солисток ВИА Гра

Анна Седкова вспомнила историю совместных гастролей с Витасом, как тот абсолютно раздетый ввалился к ней в номер с одной из коллег певицы по группе "ВИА Гра", которая была в таком же виде...