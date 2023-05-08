Группа подростков жестоко оскорбила школьников-мигрантов из Берлина

Личности 28 человек установлены, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции.

Берлинские школьники, большинство из которых имеют миграционное прошлое, остановились на курорте в Хайдезее, где в воскресенье вечером их оскорбила на расовой почве другая группа гостей.

Последние, по данным полиции, прибыли из этого Бранденбурга, чтобы отпраздновать день рождения одного из подростков на том же курорте на озере Фрауэнзее.

По словам представителя полиции, школьники подверглись оскорблениям и угрозам со стороны группы «ксенофобов».

Некоторые из пострадавших принадлежали к мусульманской вере и носили педжаб.

Полиция сообщает, что ей удалось предотвратить физическую расправу.