Девочек оперируют в парней: почему в Индии существует такая традиция

Индия сегодня имеет статус самой густонаселенной страны. Она обогнала даже Китай: сегодня здесь насчитывается 1,4286 миллиарда человек. Страна продолжает прирастать бешеными темпами, население при этом нищает. Как затормозить с ростом численности жителей?

Насильственная стерилизация

Да, она здесь практикуется. Хотя и звучит жутко. Как уточняет автор канала Азия без фотошопа на платформе Дзен, у явления даже есть свое название - несбанди. Оно существует с 1960-тых годов.

Жители деревень тогда отказывались от такой операции, и власти отправляли в глубинку «карательные отряды докторов». Деревню оцепляла армия, солдаты отлавливала мужчин и женщин, и силой приволакивали в передвижной медпункт.

Подарки за бесплодие

Сегодня такую практику сократили, однако точку на ней не поставили. И даже усовершенствовали: стерилизацию делают за... подарки. Качество презента при этом зависит от населенного пункта. Скажем, в глухих деревушках выдают лотерейные билеты с призами вроде автомобиля.

Считается, будто каждый третий билет выигрышный. Но, чтобы получить билет, надо быть стерилизованным! Мужчин в Индии больше, нежели женщин, потому по статистике в розыгрыше их участвует больше.

В более популярных местах предлагают более реальные вещи: скажем, велосипед за 30 долларов. Такой транспорт нужен рикшам, водовозам, сборщикам мусора.

Наиболее оригинален в этом отношении штат Мадхья Прадеш: здесь стерилизованным мужчинам выдают лицензию на пистолет. Купить его мужчины должны сами.

Дочку переделывают в сына

Девочка в Индии – вообще горе. Прибыли семье от нее почти нет, к тому же надо копить деньги на приданое. Даже богатые, сделав скрининг, нередко абортируют девочку, чтобы избавиться от проблем в будущем.

Но, если девочка все-таки появилась, многие копят на операцию, чтобы в 6 лет превратить дочку в сына. 3 тысячи долларов с небольшим за операцию намного дешевле, чем стоимость приданого.

Речь идет о самой настоящей хирургической операции по изменению пола. Девочке формируют пенис, и потом ей до конца жизни придется принимать гормоны. Понятно, что с другой женщиной завести ребенка она не может.

Как известно, все эти страшные меры не остановили рост численности населения, и Индия по этому показателю впереди планеты всей.