Дачный эксперт объяснил, почему на вишнях выступает желтая смола

Желтоватое густое вещество, выделяемое деревьями, это камедь. Она появляется на стволах при морозобоинах или грибковых инфекциях.
В первом случае поступать надо таким образом. Срезать участок коры вместе с выделившимся веществом, захватывая 4-5 мм здоровой древесины.
Появившуюся рану надо обработать медным купоросом, раствор 1%. В конце покрываем поврежденную часть садовой замазкой.
Если завелся грибок, на коре тоже может появиться камедь. Чаще всего поражает деревья цитоспороз. Проявляется болезнь так: происходит растрескивание коры, выделяется желтая жидкость.
Это тяжелая патология, от которой можно излечить дерево только на раннем этапе.
Лучше проводить профилактические меры: белить стволы, опрыскивать их раствором медного купороса 1% или бордоской жидкости.
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