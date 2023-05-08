Дачный эксперт объяснил, почему на вишнях выступает желтая смола

16:02 2023-05-08

Вещество желтоватого цвета, клейкое и густое, могут выделять вишни и другие плодовые деревья: сливы, персики, черешни. Это тревожный признак, на который надо обратить внимание.

Желтоватое густое вещество, выделяемое деревьями, это камедь. Она появляется на стволах при морозобоинах или грибковых инфекциях.

В первом случае поступать надо таким образом. Срезать участок коры вместе с выделившимся веществом, захватывая 4-5 мм здоровой древесины.

Появившуюся рану надо обработать медным купоросом, раствор 1%. В конце покрываем поврежденную часть садовой замазкой.

Если завелся грибок, на коре тоже может появиться камедь. Чаще всего поражает деревья цитоспороз. Проявляется болезнь так: происходит растрескивание коры, выделяется желтая жидкость.

Это тяжелая патология, от которой можно излечить дерево только на раннем этапе.

Лучше проводить профилактические меры: белить стволы, опрыскивать их раствором медного купороса 1% или бордоской жидкости.

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