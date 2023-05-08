3 секрета правильного прореживания моркови, которые помогут получить отличный урожай

Время первого прореживания моркови наступает, когда ее ботва вырастет примерно на высоту 5 см. При этом прореживании между соседними растениями оставляют расстояние в 3-4 см. Все растения, которые находятся внутри данного промежутка требуется удалить.

Когда ботва подрастет еще сантиметра на 3-4 наступает время второго прореживания. На сей раз расстояние между морковками требуется увеличить до 6-8 см. вырывать нужно те растения, которые кажутся при визуальном осмотре более слабыми.

Третье прореживание, оно же и последнее, нужно проводить, когда ботва достигнет высоты 12-15 см. И вот тут между соседними растениями нужно оставлять расстояние около 15 см, чтобы у корнеплодов хватало места для нормального роста и развития.