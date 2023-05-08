Петросян изменился не в лучшую сторону после того, как выписался из больницы

Евгений Петросян на днях побывал в больнице. И он, и его супруга Татьяна Брухунова уверяли, что это лишь плановое обследование, но выглядит сатирик после "общения с медиками" не очень.

Артист выложил в Сеть видео, где позирует обросший с нездоровым цветом лица. Поклонников встревожил вид юмориста. Некоторые отметили, что тот совсем постарел.

Между тем Евгений Ваганович далеко не мальчик. Ему 77 лет, а несколько лет назад он пережил операцию по замене сердечного клапана и восстановлению коронарных сосудов.

В ролике звезда сцены поздравил соотечественников с Днем Победы, а те ответили ему тем же.