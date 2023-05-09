Три самых неожиданных для европейцев правила этикета в Китае

Например, есть правило, как нужно чокаться за столом. Человек, который младше собеседника или ниже его по статусу, должен держать свой бокал ниже.

Чем больше человек опускает бокал, тем более значительно уважение он выражает своему собеседнику.

Опоздание в Китае считается настоящим преступлением. Иногда китайцы даже приходят в гости раньше времени, на которое были приглашены.

Очень важно правильно выбирать темы для общения, и это точно не должна быть политика. Не следует также критиковать Китай и традиции страны, а также все, что с ними связано.