Германия может начать выдачу «климатических паспортов» беженцам с исчезающих островов

Однако, по мнению междисциплинарного Консультативного совета по интеграции и миграции (СВР), это предложение должно быть ограничено выходцами из стран, «теряющих всю свою территорию в результате изменения климата».

В первую очередь это островные государства, существованию которых угрожает повышение уровня моря в результате глобального потепления, говорится в ежегодном отчете независимой организации, опубликованном во вторник в Берлине.

Для жителей стран, которые значительно пострадали от последствий изменения климата, Экспертный совет предлагает так называемую климатическую карту.

За этим стоит концепция программы приема по гуманитарным соображениям, которая позволит временно остаться в Германии.

С точки зрения экспертов, для этого должны быть установлены квоты.

Цель состоит в том, чтобы обладатели климатической карты вернулись домой после устранения наиболее серьезных последствий и реализации адаптационных мер.