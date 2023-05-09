Выращивая морковь, каждый садовод ждет от нее сладких, хрустящих, сочных плодов. Если неправильно подобрать соседей, корнеплоды растения вырастут жесткими, жилистыми и горькими.

Морковь и сама может агрессивно вести себя по отношению к рядом растущим культурам.

Например, она очень любит азот и поглощает его в больших количествах, отбирая полезный элемент у соседей. Вот поэтому рядом с морковью не сажают растения, которым нужно много азота.

По советам многих дачников, хорошим является соседство лука и моркови. Они помогают друг другу в борьбе с вредителями. Лук отгоняет морковную муху, а морковь, соответственно, - луковую.

Также нормально уживутся рядышком морковь и чеснок, томат, редис, можно добавить сюда и горох с фасолью.

Плохими соседями моркови являются те, которые могут испортить ее вкус, внеся в него горчинку.

Такой эффект возникает при совместном выращивании моркови и аниса, укропа, хрена, петрушки. Что касается свеклы, она заберет у моркови львиную долю питания. От этого урожай будет скудный и вялый.