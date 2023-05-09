Никита Михалков назвал предателей России, которые опасны для Родины

Канал Никиты Михалкова "Бесогон" становится все популярнее. Автор открыто рассказывает здесь обо всём, что происходит в мире. Он не обходит стороной острые вопросы и наболевшие темы, отмечает блогер канала "История в деталях" на платформе Дзен.

Почему предателей страны не замечают в упор? - жестко поинтересовался легендарный режиссер.

Он отметил, что предатели себя обозначают сами и открыто выступают против политики России. Никита Михалков в передаче назвал троих из них - наиболее, по мнению зрителей, значимых. В этом перечне - журналист Александр Невзоров, блогер Юрий Дудь, телеведущая Ирина Шихман.

Автор поста подчеркнул, что запад выделяет специальные средства для развала страны с помощью внешних и внутренних врагов. И добавил, что высказывания Михалкова - своеременные, их разделяют многие соотечественники.

В их числе и депутат госдумы, актер Дмитрий Певцов. предлагающий конкретные меры, которые позволят принять решительные законодательные шаги в отношении предателей. Это - введение закона о лишении гражданства.

Это мнение было озвучено и в Госдуме. Некоторые депутаты даже предложили инициативу о конфискации имущества предателей и его национализации - в пользу государства, отметил автор блога.