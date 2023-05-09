Опытный садовод рассказал о 4 основных требованиях для хорошего урожая жимолости

Добиться крупных ягод жимолости, которые будут расти в изобилии, не так уж и сложно. О чем надо помнить, ухаживая за кустом, рассказал бывалый садовод.

Как поливать

Жимолость тяжело переносит засуху, поэтому за поливами надо строго следить. Особенно важно качественно увлажнять кустарник во время фазы цветения и перед ней. Молодое растение требует 3-2 ведра, взрослому нужно 4-5 ведер воды за один раз.

Чем подкормить

Первый раз кормить жимолость надо в конце апреля/начале мая. Ягодник очень хорошо отзывается на органическое удобрение. Куриный помет вносим так: на 10 л воды берем пол литра помета.

Можно использовать биогумус, здесь пропорция рабочего раствора будет такой: 250 мл вещества на 10 л воды.

Комплексные препараты хороши перед ожиданием цветения, чтобы оказать поддержку растению в таком серьезном этапе вегетативного развития.

Важно, чтобы выбранный минеральный комплекс был насыщен микро- и макроэлементами. Можно приготовить полезный состав самостоятельно.

Берем мочевину - 10 г, сульфат калия - 15 г, суперфосфат - 15 г.

Мульча

Мульчирование проводить обязательно. Защитный слой укрывает корни от жаркого солнца, сохраняет влагу, создает питательную среду. В итоге садовод несомненно дождется хорошего урожая.

Маленькая хитрость

Значительно увеличить число завязей помогает опрыскивание борной и янтарной кислотой накануне цветения. Удобрения вносятся по листьям, а не под корень.

Так питательные вещества быстрее проникают в ткань растения. В 10 л воды необходимо развести 1 г борной кислоты и 10 шт таблеток янтарной кислоты.