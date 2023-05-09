Женились, не глядя: какие брачные законы существовали в царской России

1 января 1927 года был принят новый советский Кодекс законов о семье и браке, который максимально отличался от царского регламента, а также регулировал правовые отношения между мужчиной и женщиной.

До начала эпохи правления Петра I на Руси жених и невеста, которые являлись выходцами из богатых сословий, впервые видели друг друга после венчания - за свадебным столом. Невесту до вступления в брак оценивали родственники жениха. Если у них не было претензий, союз считали состоявшимся.

Жених с будущей женой не был знаком: ему передавали только небольшой листок бумаги, где было расписано приданое: сколько за ней дают денег, посуды и так далее.

Если после свадьбы муж понимал, что ему жена неприятна, он отправлял ее на какое-то время в монастырь. Если по возвращении благоверной из монастыря муж все так же не испытывал к супруге чувств, пару разводили, а имущество делили пополам. Обоим запрещалось в течение 7 лет вступать в брак.

С наступлением петровской эпохи ситуация в корне изменилась. 3 апреля 1702 года царь Петр I ввел новые правила заключения брака. В частности, он отменил сговорные записи о браках, где назначалась выплата неустойки, если кто-то передумал вступать в брак.

Царь даровал молодым право отказаться от свадьбы. При Петре I также ввели запрет на браки между крепостными и вольными, четко прописали возрастные ограничения для дворян на вступление в брак. Учитывались взаимное согласие, степень родства, вероисповедание желающих пожениться.

Важным условием для венчания считалась дееспособность мужчины и женщины.

Также Петр I, кроме того, ввел возрастные ограничения для желающих вступить в брак для младших детей дворян. Молодые люди должны были жениться не ранее 20 лет, девушки - не ранее 17 лет. В Воинском уставе 1716-го года прописали также меры наказания за супружескую неверность, насилие и блуд.

Однако после смерти Петра женихи и невесты опять «помолодели». Парням разрешили венчаться с 15 лет, а девушкам – с 13. Но при этом народу запретили браки малолетних юношей со взрослыми девицами.

Существовал также верхний возрастной порог. Согласно церковным законам, наибольший возраст для брака - 60 лет.

Вплоть до 1864 года иностранцы, которые исповедуют христианство и пожелавшие жениться на русской женщине, обязаны были принять присягу. То есть - стать русским подданным, а также получить Высочайшее соизволение на брак. Когда правление перешло к Александру II, это правило отменили.