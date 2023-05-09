Современные амазонки: почему в бразильском городе Ноива-ду-Кордейро живут одни женщины

20:52 2023-05-09

Более ста лет назад его основала юная Мария Сеньоринья де Лима, которую изгнали из города, где она жила, за измену своему мужу.

Это не вымысел, не название театральной постановки или книги, ни очередной призыв радикально настроенных феминисток. Как уточняет блогер и путешественник Александр Снитовский, город, где живут одни женщины, на самом деле существует: это Ноива-ду-Кордейро в Бразилии.

Хотя здесь царит настоящий матриархат, и жизнь горожан регулирует специально разработанный свод правил, браки с мужчинами - вполне нормальное явление. Но представителей сильной половины в город при этом пускают строго по расписанию...

Как появился Ноива-ду-Кордейро? По легенде, более ста лет назад юную девушку Марию Сеньоринья де Лиму за измену мужу изгнали сперва из дома, а потом из города. Кроме того, молодую женщину и пять последующих ее поколений отлучили от католической церкви!

Столь жестоко Мария де Лима была наказана только за то, что позволила поддаться чувствам и уйти от нелюбимого мужа, брак с которым заключался по принуждению.

В итоге она задумалась над тем, как найти место, где было бы безопасно и спокойно. Где всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку. Место, где бы не было мужчин.

Так в 1891 году в Бразилии, возле холмов долины Бело, вырос небольшой городок, где поселились женщины, которые не хотят мириться с мужской вседозволенностью.

Однако Ноива-ду-Кордейро первое время был отвергнут обществом. С его жительницами отказывались общаться не только благопристойные женщины из ближайших населенных пунктов, но и мужчины.

Но в 40-50 годах 20 столетия ситуация изменилась. Этому способствовал пуританский пастор-евангелист Анисиу Перейра, который женился на одной из жительниц города. Он основал здесь церковь и установил для жительниц целый ряд правил.

К примеру, женщинам Ноива-ду-Кордейро запрещалось обрезать волосы, слушать музыку, выпивать, использовать контрацептивы. Хотя правила суровые, женщины им следовали, но до того момента, пока не умер пастор.

После пышных похорон они решили, что в мужском покровительстве не нуждаются, упразднили церковь и переписали правила жизни. Все важные для города решения с того времени женщины принимали сами.

Сейчас в Ноива-ду-Кордейро живут и трудятся более 600 женщин, в основном незамужние. Но есть и те, что замужем. Они занимаются сельским хозяйством, торгуют  продуктами и женским бельем с соседними городами.

Все они чувствуют себя комфортно, помогают друг другу, поддерживают и делятся абсолютно всем.

Мужчины, мужья или поклонники навещают своих любимых по выходным дням - как и достигшие совершеннолетия сыновья. В другие дни представители сильной половины живут и работают в других городах.

Сегодня Ноива-ду-Кордейро открыт для проживания, приехать сюда может любая представительница прекрасного пола. Ей для этого не нужно никакого спецдокумента или разрешения.