Современные амазонки: почему в бразильском городе Ноива-ду-Кордейро живут одни женщины

Это не вымысел, не название театральной постановки или книги, ни очередной призыв радикально настроенных феминисток. Как уточняет блогер и путешественник Александр Снитовский, город, где живут одни женщины, на самом деле существует: это Ноива-ду-Кордейро в Бразилии.

Хотя здесь царит настоящий матриархат, и жизнь горожан регулирует специально разработанный свод правил, браки с мужчинами - вполне нормальное явление. Но представителей сильной половины в город при этом пускают строго по расписанию...

Как появился Ноива-ду-Кордейро? По легенде, более ста лет назад юную девушку Марию Сеньоринья де Лиму за измену мужу изгнали сперва из дома, а потом из города. Кроме того, молодую женщину и пять последующих ее поколений отлучили от католической церкви!

Столь жестоко Мария де Лима была наказана только за то, что позволила поддаться чувствам и уйти от нелюбимого мужа, брак с которым заключался по принуждению.

В итоге она задумалась над тем, как найти место, где было бы безопасно и спокойно. Где всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку. Место, где бы не было мужчин.

Так в 1891 году в Бразилии, возле холмов долины Бело, вырос небольшой городок, где поселились женщины, которые не хотят мириться с мужской вседозволенностью.

Однако Ноива-ду-Кордейро первое время был отвергнут обществом. С его жительницами отказывались общаться не только благопристойные женщины из ближайших населенных пунктов, но и мужчины.

Но в 40-50 годах 20 столетия ситуация изменилась. Этому способствовал пуританский пастор-евангелист Анисиу Перейра, который женился на одной из жительниц города. Он основал здесь церковь и установил для жительниц целый ряд правил.

К примеру, женщинам Ноива-ду-Кордейро запрещалось обрезать волосы, слушать музыку, выпивать, использовать контрацептивы. Хотя правила суровые, женщины им следовали, но до того момента, пока не умер пастор.

После пышных похорон они решили, что в мужском покровительстве не нуждаются, упразднили церковь и переписали правила жизни. Все важные для города решения с того времени женщины принимали сами.

Сейчас в Ноива-ду-Кордейро живут и трудятся более 600 женщин, в основном незамужние. Но есть и те, что замужем. Они занимаются сельским хозяйством, торгуют продуктами и женским бельем с соседними городами.

Все они чувствуют себя комфортно, помогают друг другу, поддерживают и делятся абсолютно всем.

Мужчины, мужья или поклонники навещают своих любимых по выходным дням - как и достигшие совершеннолетия сыновья. В другие дни представители сильной половины живут и работают в других городах.

Сегодня Ноива-ду-Кордейро открыт для проживания, приехать сюда может любая представительница прекрасного пола. Ей для этого не нужно никакого спецдокумента или разрешения.