Бабкина знала, что творил Васильев с участницами «Модного приговора» за кадром

10:41 2023-05-10

Александра Васильева, видимо, не просто так уволили с Первого канала. Только сейчас стало известно об издевательствах историка моды над героинями «Модного приговора».

Правду решил раскрыть сын художника Никаса Сафронова. Лука Затравкин в беседе с Woman сорвал с Васильева лживую маску.

Он отметил, что, если бы не болезнь Вячеслава Зайцева, его никогда не заменили бы столь непрофессиональным ведущим.

По словам Луки, Васильев бесконечно унижал приходивших на съемки россиянок.

«У него были тонкие и очень деликатные комментарии, он никогда не мог нахамить или сказать, как Александр Васильев: ''На кого вы похожи?" Чтобы потом женщина плакала после эфира. Никого не доводил до слез, в отличие от нынешних ведущих».

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